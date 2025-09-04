أفضل 10 وظائف توفر العمل عن بعد بدوام جزئي في عام 2025

رغم ضيق سوق العمل، إلا أن الوظائف بدوام جزئي التي توفر العمل عن بُعد وساعات عمل مرنة لا تزال مطلوبة، والطلب عليها يتكاثر.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته FlexJobs، فإن أهم ثلاثة قطاعات توفر وظائف عن بُعد بدوام جزئي هي التعليم والتدريب، والطب والصحة، وإدارة المشاريع.

يُعد العمل بدوام جزئي وسيلة رائعة لتطوير مهاراتك واستكشاف خياراتك المهنية، كما تقول توني فرانا، خبيرة التوظيف في FlexJobs.

وتضيف: “إذا كنت ترغب في بناء مهاراتك، أو إذا كنت مهتماً بتجربة شيء جديد، فإن العمل بدوام جزئي يمكن أن يمنحك فرصة حقيقية لتجربة ذلك دون الحاجة إلى الالتزام الكامل بوظيفة بدوام كامل”.

يُعدّ المال حافزاً رئيسياً للباحثين عن عمل بدوام جزئي: فوفقاً لتقرير FlexJobs الصادر في مارس، أفاد 61% من العاملين أنهم يعملون في وظائف جانبية تُكمّل دخلهم الأساسي.

تقول فرانا: “بشكل عام، لا تزال هناك العديد من فرص العمل عن بُعد بدوام جزئي لمن يبحثون عن ذلك، وهو أمر رائع”.

حلّلت FlexJobs قوائم الوظائف من أكثر من 60,000 شركة في قاعدة بياناتها بين يناير ويوليو للعثور على وظائف تُتيح العمل عن بُعد بدوام جزئي. يتطلب كل مسمى وظيفي في القائمة أقل من 30 إلى 35 ساعة أسبوعياً، ويتيح للموظفين العمل من “أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت”.

هذه هي أكثر 10 مسميات وظيفية من حيث عدد الوظائف عن بُعد بدوام جزئي المعلن عنها هذا العام:

1- معالج مرخص

2- مستشار مهني

3- ممرض ممارس

4- مصمم جرافيك

5- مترجم

6- مساعد إداري

7- ممثل خدمة عملاء

8- كاتب إعلانات

9- محرر فيديو

10- أخصائي تسويق

شهدت وظائف الصحة النفسية وإدارة المشاريع والوظائف الإدارية أعلى نمو سنوي، حيث ارتفع عدد الوظائف عن بُعد بدوام جزئي المتاحة في هذه القطاعات بنسبة 27% منذ العام الماضي.

تعتقد فرانا أن انتشار خدمات الرعاية الصحية عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19 أدى إلى زيادة شعبية العلاج عن بُعد وأدوار التمريض في الوقت الحالي.

تقول إن هذه الأدوار “يمكن أن تكون فعّالة للغاية في توفير معايير الجودة العالية للمرضى التي يحتاجونها ويرغبون فيها” في بيئة العمل عن بُعد.

وتضيف خبيرة التوظيف أن الأدوار الإبداعية القائمة على الحاسوب مثل كاتب الإعلانات ومصمم الغرافيك مناسبة أيضاً لهيكل العمل عن بُعد بدوام جزئي.

وتشرح أنه “بناءً على احتياجات الشركة أو العميل، يمكنك القيام بهذا النوع من العمل كعامل مستقل أو على أساس عقد أو كموظف”.

بالإضافة إلى المرونة والدخل الإضافي، هناك العديد من المزايا للعمل عن بُعد بدوام جزئي، بحسب فرانا.

بالنسبة لمن يتطلعون إلى تغيير مسارهم المهني، فإن العثور على وظيفة بدوام جزئي في المجال الذي يرغبون فيه يمكن أن يكون نقطة انطلاق رائعة.

يُعد العمل بدوام جزئي خياراً جيداً أيضاً للعاملين بدوام كامل الذين يتطلعون إلى سداد الديون، أو زيادة مدخراتهم، أو الاستعداد لعملية شراء كبيرة.

تشير فرانا إلى أن معظم الوظائف المدرجة تتميز بجداول زمنية مرنة نسبياً، لكنها تنصح العاملين بدوام كامل بتقييم التزاماتهم الزمنية الأخرى قبل قبول وظيفة أخرى.

وتقول: “هذا شيء تضيفه إلى حياتك، بالإضافة إلى وظيفتك بدوام كامل وأي أنشطة أخرى تقوم بها”. وتردف “يمكنك القيام بذلك في وقتك الخاص، ولكن يجب أن يكون لديك الوقت لإنجاز المهام الإضافية”.

