الذكاء الاصطناعي يضعف سوق عمل الخريجين في أيرلندا

أجرت وزارة المالية الأيرلندية بحثاً على سوق العمل، وأشارت نتائج البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يُضعف فرص العمل في بعض قطاعات الاقتصاد الأيرلندي القائم على التكنولوجيا، لا سيما بالنسبة للخريجين الشباب.

وأوضحت الوزارة أن سوق العمل الأيرلندي القوي أكثر عرضةً لتأثيرات الذكاء الاصطناعي من متوسط ​​الاقتصادات المتقدمة، نظرًا لتركز الوظائف في القطاعات كثيفة المعرفة، مثل التكنولوجيا والعلوم والخدمات المالية.

ونما التوظيف في القطاعات المعرضة لخطر تأثير الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية، بنحو 4% بين عامي 2023 و2025، مقارنةً بـ4.5% في الشركات متوسطة المخاطر، و6.25% في الشركات منخفضة المخاطر.

وانخفض التوظيف بين الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً ضمن الفئة «المعرضة للخطر» بنسبة 1% خلال تلك الفترة، وبنسبة 20% في شركات التكنولوجيا وحدها، في حين نما التوظيف بين العاملين في مجال التكنولوجيا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عامًا بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.

كما وجد البحث أن نمو التوظيف بين الشباب في القطاعات الأقل تعرضًا للذكاء الاصطناعي يفوق نموه بين كبار السن.

بينما قال الباحثون إن ذلك يشير إلى أن النتائج لا يمكن تفسيرها بتراجع أعداد العمال الشباب بشكل عام، فقد قالوا أيضاً إنه قد يكون من السابق لأوانه عزو التغييرات فقط إلى تأثيرات الاستبدال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: سي ان ان