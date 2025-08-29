بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية بسبب ضعف النمو وشيخوخة السكان

حذر محافظ بنك إنجلترا، آندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديا كبيرًا نتيجة ضعف النمو وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سنوي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية وايومنغ، حيث شدد بيلي على أن تقدم السكان في العمر وتراجع نشاط الشباب البريطانيين بسبب المشكلات الصحية يزيدان من الحاجة لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، قائلا: “بالنظر إلى معدلات النمو المحتملة، يزداد التركيز على رفع إنتاجية الاقتصاد، فالشيخوخة لن تتغير في المستقبل القريب”.

وتظهر البيانات الرسمية أن نسبة البالغين بين 16 و64 عاما النشطين في سوق العمل أقل من مستويات ما قبل الجائحة، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وغادر أكثر من مليون شخص سوق العمل بسبب مشاكل صحية مزمنة، ولم تتعافَ المشاركة الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وأشار بيلي، إلى أن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة تعاني من مشاكل في الجودة، وقد يكون تقدير انخفاض المشاركة مبالغا فيه، قائلاً: “من الممكن أيضًا أن يكون غير المشاركين في الاقتصاد أكثر تأثيرًا عند إجراء مسح القوى العاملة”.

وفي ظل هذه الظروف، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل إلى نحو 1%، وهو ما يزيد من مخاطر التضخم. وفي الشهر الجاري، قرر البنك خفض أسعار الفائدة إلى 4%، مع استمرار التحذير من أن نمو الأسعار يمثل تهديدًا مستمرا.

ويشكل ضعف النمو المحتمل تحديا أيضا لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إذ يعيق جهودها للسيطرة على الدين والالتزام بالقواعد المالية. ومن المتوقع أن تقلّل هيئة مراقبة الميزانية البريطانية تقديرات النمو في الميزانية، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب لتعويض الفجوة.