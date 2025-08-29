عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 29 آب/أغسطس 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- نحو “يونيفيل” جديدة بمشاركة خليجية
- قائد الجيش: أستقيل ولا أسفك دماء
- “إسرائيل” – سورية: اتفاق بالنار لا بالتفاوض
صحيفة البناء :
- نص فرنسي يمدّد لليونيفيل 16 شهرًا بطلب “إسرائيلي” بحماية الفيتو الأميركي
- كاتس عن غارات على صنعاء: استهدفنا قادة كبارًا.. واليمن: كذاب والردّ آت
- الترويكا الأوروبية تفعّل آلية العقوبات على إيران.. وطهران تعد برد مناسب
صحيفة اللواء:
- لبنان يكسب معركة التمديد الأخير.. ومجلس الأمن يُطالب “إسرائيل” بالانسحاب الكامل
- سلام يعود ليلًا من القاهرة.. وإنجاز المرحلة الثانية من استلام السلاح الفلسطيني صحيفة الديار:
- من مجلس الوزراء إلى “الأعلى للدفاع”.. “حصرية السلاح” على طريق الحوار لا المواجهة
- زيارة برّاك إلى كليمنصو: الأميركيون يسألون وجنبلاط يرد بإشارات بلا اصطفاف
- مجلس الأمن أقر التمديد لليونيفيل 16 شهرًا حتّى بداية 2027
صحيفة الجمهورية:
- لا خرق على خط بعبدا – الثنائي
- التمديد لـ “اليونيفيل” سنة و4 أشهر
صحيفة النهار:
- مؤشرات إيجابية تواكب جمع السلاح الفلسطيني.. مجلس الأمن يقرّ صيغة مركّبة للتمديد الأخير لليونيفيل
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قالت مصادر متابعة للعلاقات الأميركية “الإسرائيلية” إنّ الاعتراضات الأميركية على الغارات والتوغلات “الإسرائيلية” في سورية تشبه ما كان يصدر من بيانات في الماضي ضدّ مشاريع الاستيطان في الضفّة الغربية ومشاريع التهويد في القدس أو التنبيهات لضرورة الانتباه لحياة المدنيين في حرب غزّة، وكلها مواقف للتلاعب بعقول الطرف العربي وتركه يعيش في أحلام التدخل الأميركي لردع “الإسرائيلي” حتّى يتمكّن “الإسرائيلي” من فرض الأمر الواقع، فيأتي الأميركي ويقنع الطرف العربي بالجلوس إلى مائدة التفاوض بشروط “إسرائيل”، أما إذا قاوم الجانب العربي وتصدّى لـ”الإسرائيلي” فيأتي الأميركي مفاوضًا في منتصف الطريق لتحصيل ما يمكن تحصيله، وإذا صمد العربي أكثر ينخفض السقف “الإسرائيلي” ويزعم الأميركي أنه قام بالضغط على “إسرائيل” للوصول إلى حلّ معقول!
كواليس
- قال خبراء عسكريون وأمنيون إنّ نتائج الغارات “الإسرائيلية” على اليمن بهدف اغتيال قيادات عليا وفشلها بتحقيق أهدافها بعد شهور من التحضير الاستخباريّ، كما تقول القنوات العبريّة يجعل العقدة اليمنيّة إحدى أهم مشاكل “إسرائيل” في المنطقة، حيث شكلت الصواريخ المتعددة الرؤوس تحديًا عسكريًا لا حل له؛ فإن تمّ التصدي لها وتفجّر رأسها إلى عدة رؤوس في الجو تسقط هذه الرؤوس في عدة مواقع متباعدة، وإن ترك الصاروخ يصيب هدفه توزّعت الرؤوس على نقاط متقاربة وفي الحالتين تقع كارثة. وقد صارت الصواريخ اليمنية المحفز الرئيسي للشارع “الإسرائيلي” لطلب وقف الحرب ومصدر الضغط الرئيسي للعائلات لرفض إرسال أبنائها إلى الحرب وأحد أسباب انخفاض الروح المعنوية في الجيش. وما دام اليمن صامدًا ومثابرًا على صواريخه فإنّ عمر الحرب يصير أقصر وقدرة الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال على الصمود تصبح أقل.
صحيفة اللواء:
- تردَّد أنّ أجواء لقاءات الوفد الأميركي مع مرجع كبير، لم تنطوِ على إشارات سلبية، بل تضمنت أيضًا إشارات إيجابية، بقيت طي الكتمان.
- تحدثت معلومات عن صعوبة توفير مبلغ كفالة الـ20 مليون دولار الخاصة بإطلاق سلامة، من دون الكشف عن مصدر هذه الصعوبات.
- يعمد حزب بارز إلى “تقريش” رصيده السياسي في البلد، بحسابات تحالفية مع مراجعة التغيُّرات التي طرأت بعد 7 ت1 (2023)!
صحيفة الجمهورية:
- صارح ممثل لشخصية سياسية مسؤولًا سياسيًا بأنّ بعض الخطوات الحكومية جاءت بنتائج عكسية على فريق سياسيًا، وبإيجابيات غير مسبوقة لفريق آخر.
- نُقِل عن مسؤول رفيع قوله إنّه يعاني كثيرًا من عصبية رئيسه، وحاول مرّات عديدة إقناعه بالتخفيف منها، لكنّه يُصدم بعناد رهيب.
- خلافًا لكل الأجواء المشحونة والحديث عن وصول مهمّة موفد غربي إلى طريق مسدود، يرى حزب بارز أنّ هناك تحوّلًا في طريقة المعالجة بشكل إيجابي لملف حساس.
صحيفة النهار:
- على الرغم من طلب وزيرة الشباب والرياضة التشدّد في إجراءات الطيران الشراعي بعد الحوادث المتكرّرة والمميتة أحيانًا، سقط أمس أحد الهواة في منطقة جبيل ما يُشير إلى أنّ إجراءات المنع لا تزال غير سارية.
- بدأت شركات استطلاع الآراء عملها في عدد من المناطق، وأحيانًا من دون مهنية، عبر إسقاط أسماء بارزة من اللوائح، وفق أحد النواب المرشحين تكرارًا.
- أُبلغت أجهزة أمنية بوجوب اتّخاذ إجراءات احتياط من اليوم وإلى موعد اجتماع مجلس الوزراء لعرض خطة حصر السلاح خوفًا من توجيه رسائل أمنية أو في الشارع إلى الحكومة قبل الثلاثاء.
- يقول وزير سابق إنّ العلاقة بين بيروت ودمشق بحاجة إلى رعاية سعودية مستمرة، وإنّ اجتماعًا على مستوى أمني سيُعقَد قريبًا في الرياض.
المصدر: صحف