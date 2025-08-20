عربي وإقليمي

كيان العدو | الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال وسط اشتباكات مع الشرطة

تظاهر مئات من اليهود الحريديم، ضد التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا طريقا رئيسيًا شرق تل أبيب.

وذكرت “صحيفة يديعوت أحرونوت” العبرية، أنّ “مئات من اليهود الحريديم تظاهروا في مدينة بني براك التي تقع شرق تل أبيب وتعد مركز ثقل لهذه الفئة، وأغلقوا الطريق الرئيسي رقم 4 احتجاجًا على التجنيد الإجباري”.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أنّ “عناصر الشرطة طلبوا من المحتجين فتح الطريق، لكنهم لم يستجيبوا”، مشيرةً إلى أنّ “الشرطة اعتقلت الرافضين منهم لفتح الطريق”.

في السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ “المحتجين من الحريديم أغلقوا مفترق طرق جفعات شموئيل الواقع على الطريق الرئيسي رقم 4 بالمدينة، وافترشوا الطريق ورفضوا فتحه أمام السيارات من الاتجاهين، وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن “المحتجين رفعوا لافتات من بينها نموت ولن نُجند”.

يأتي ذلك في حين يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصًا حادًا في الجنود، ويواجه معظم أفراد الاحتياط فيه صعوبات نفسية واكتئابًا، جراء ظروف الحرب في قطاع غزة.

المصدر: وكالات