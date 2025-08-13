اقتصاد

تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا إلى 21% في يوليو بفعل تراجع الطلب في الصين

قالت شركة رو موشن لأبحاث السوق، اليوم الأربعاء، إن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا نمت بنسبة 21% على أساس سنوي في يوليو 2025، وهو أبطأ معدل نمو منذ يناير الماضي، مقابل 25% في يونيو، وذلك مع تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين.

وأظهرت بيانات الشركة أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو.

وتُصنَّف الصين كأكبر سوق للسيارات في العالم، وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، والتي تشمل — وفق تصنيف رو موشن — السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن.

وتباطأ نمو مبيعات السيارات في الصين خلال يوليو، إذ سجلت بي. واي. دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري لها.

ومع ذلك، فإن التباطؤ الطفيف في إجمالي المبيعات العالمية يعكس استفادة أسواق أخرى من هذا الركود، إذ دعمت الحوافز في أوروبا مبيعات السيارات الكهربائية ضمن جهود تسريع إزالة الكربون.

وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات شركة رو موشن، إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36% شهريًا في النصف الأول من العام، تباطأ إلى 12% في يوليو، مع تراجع السوق إثر توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

