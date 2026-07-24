الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    العقاب الجماعي والاستيطان… أهداف التصعيد الإسرائيلي في نابلس

    مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية المحتلة يطلعنا على المشهد من الداخل المحتل.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 24\7\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 24\7\2026

    تصعيد إسرائيلي متواصل… واعتداءات على لبنان تحت مظلة اتفاق الإطار

    تصعيد إسرائيلي متواصل… واعتداءات على لبنان تحت مظلة اتفاق الإطار

    تصعيد جديد في غزة… نزوح واسع إثر إنذارات بالإخلاء واستهداف أحياء سكنية

    تصعيد جديد في غزة… نزوح واسع إثر إنذارات بالإخلاء واستهداف أحياء سكنية