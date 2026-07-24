عراقجي: إيران أثبتت أنها لن ترضخ لسياسة البلطجة الأمريكية

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي “أثبتت إيران أنها لن ترضخ لسياسة البلطجة الأمريكية، ولن تستجيب بأي حال من الأحوال لمنطق القوة أو الضغوط أو التهديد”.

واضاف عراقجي في حديث له الجمعة “لا نخشى التهديد ولا نخضع للضغوط، ولا نقبل بلغة التهديد”، وتابع “لدينا سياسة مبدئية ثابتة وسنواصل الالتزام بها”، وأكد ان “حماية الشعب الإيراني وصون مصالح إيران في مضيق هرمز من ثوابتنا الأساسية، وسنواصل العمل وفق هذا النهج”.

ولفت عراقجي الى ان “المشكلة بيننا وبين الولايات المتحدة ليست في غياب الوسيط، بل في النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة”، واضاف “طالما لم تتحقق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الإيراني، فمن الطبيعي أن نواصل مسيرتنا”.

المصدر: موقع المنار