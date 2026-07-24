باكستان تشدد على ضرورة خفض التصعيد بين طهران وواشنطن

شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف والانخراط الدبلوماسي المستمر من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين.

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن الجانبين بحثا، في اللقاء المنعقد على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، تطورات الوضع الإقليمي.

وبينت أن وزير الخارجية الباكستاني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكداً ضرورة البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد.

المصدر: باكستان