اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: الإصلاح الحقيقي لا يكون بإضعاف العاملين أو تحميلهم كلفة سياسات السلطة الفاشلة بل بإرساء إدارة شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد