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   10 صفر 1448   
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    اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: الإصلاح الحقيقي لا يكون بإضعاف العاملين أو تحميلهم كلفة سياسات السلطة الفاشلة بل بإرساء إدارة شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد

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