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    عربي وإقليمي

    قيادي في حماس: تصاعد المقاومة بالضفة يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا

    أكد القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي أن “صمود أهالي الضفة الغربية وتصديهم لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وآخرها ما شهدته قرى نابلس الجمعة، يجسد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه”.

    وقال مرداوي في تصريح له السبت إن “تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية يعد دليلاً على فشل رهانات الاحتلال في إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادته وثنيه عن حماية أرضه ومقدساته والحفاظ على كرامته”.

    واعتبر مرداوي أن “نجاح العمليات الأخيرة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين يمثل مؤشراً حقيقياً على أن بركان الضفة بدأ يثور من الرماد ليثأر من المحتل على كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في الضفة وغزة وكل فلسطين”.

    وشدد مرداوي على “أهمية إسناد القرى والبلدات في الضفة الغربية، وتعزيز الحضور الشعبي لردع المستوطنين وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم”، مؤكدا “ضرورة المشاركة الواسعة من مئات الشبان في التصدي للمستوطنين، كما جرى في قرية صرة جنوب غرب نابلس”.

    وأضاف مرداوي أن “المقاومة والمواجهة تمثلان السبيل الوحيد لوقف هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم غير المسبوقة في الضفة الغربية، والضمان لنيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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