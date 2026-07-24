حماس: تصعيد الاحتلال ينسف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة تمثل استمرارا لحرب الإبادة بحق المدنيين، وإمعانا في التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال كثفت عدوانها عبر تدمير مبان سكنية وصناعية في مخيم جباليا وحيي اليرموك والزيتون بمدينة غزة، إلى جانب تدمير مسجد ومحيطه السكني في مخيم البريج، وإصدار إنذارات بإخلاء عدد من المنازل والأحياء.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تواصل تصعيد عدوانها والتنصل من جميع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق شرم الشيخ، إلى جانب مواصلة عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، والتي لم تتوقف منذ توقيع الاتفاق.

كما طالبت الحركة الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق شرم الشيخ، والدول الضامنة والوسطاء، بالتحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بالسلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال، وإجبارها على وقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام