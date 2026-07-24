حماس: الاحتلال سيرى بأس شعبنا ومقاومته

قالت حركة حماس في بيان لها الجمعة “ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء شعبنا الأبطال الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وعرضهم خلال مواجهة إرهاب عصابات المستوطنين المنفلتين، ونشدد على أن دماءهم ستبقى وقوداً للنصر والحرية، وعنواناً لتمسك شعبنا بحقوقه”.

واضاف البيان “نحيي أبناء شعبنا الصابر المرابط ونشيد ببسالة وشجاعة المواطنين في بلدة تل في نابلس وكافة مناطق المواجهة والاشتباك، الذين هبوا بأجسادهم بكل قوة وعزم وانتفضوا في وجه قطعان المستوطنين، وسطروا ملحمة بطولية جديدة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح آخرين”.

وتابع البيان “نؤكد أن شعبنا في الضفة والقدس سيبقى ثابتاً صامداً متمسكاً بخيار المقاومة، وسيرد على خطط الاحتلال ومجرميه بكل قوة، ولن تفلح خطط سموتريتش وبن غفير في كسر إرادته وصموده وتمسكه بأرضه وحقوقه”.

وقال البيان “سيرى الاحتلال في كل ساعة بأس شعبنا ومقاومته وصلابته، فنار الغضب في الضفة لن تنطفئ بل ستزداد لهيبا ووبالأ على الاحتلال حتى دحره عن أرضنا المباركة”.

المصدر: موقع المنار