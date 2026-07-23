ارتفاع عدد الأمريكيين خارج سوق العمل إلى 105.8 مليون



كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ارتفاع قياسي في عدد المواطنين الخارجين عن سوق العمل إلى 105.8 مليون شخص في يونيو متجاوزا أرقام الركود العظيم، وجائحة “كوفيد-19”.



وحذر خبير الاقتصاد العمالي نيكولاس إيبرستات من نمط مقلق من الانسحاب، خاصة بين الرجال في سن العمل، مشيراً إلى أن ارتفاع المشاركة جاء بفضل النساء، بينما يهرب الرجال من العمل، وتبين أن 5.3 ملايين عامل انسحبوا بسبب الإحباط، في حين يعتمد 22% من غير المشاركين (أكثر من 23.3 مليونا) على إعانات المرض أو العجز.



وبالرغم من أن المتقاعدين يشكلون 50% من غير المشاركين، إلا أن إيبرستات أشار إلى ظاهرة انسحاب أشخاص أصحاء، حيث يقدر عدد الرجال (25-54 عاما) الذين تركوا العمل بـ7 ملايين، إضافة إلى 3.5 ملايين امرأة في ظروف مماثلة، وأكد أن هذه الظاهرة فريدة في أمريكا، إذ لا تشهد أوروبا واليابان نفس المعدلات رغم شيخوخة سكانها.



وعزا إيبرستات تفاقم الظاهرة إلى تعقيد نظام برامج الإعاقة الأمريكية، الذي يخلق نقاطا عمياء تسمح بالخروج من سوق العمل دون مساءلة، وحذر من الدعوات لتطبيق الدخل الأساسي الشامل، معتبراً أنها ستعمق الأزمة، مستشهدا بحالة الرجال غير العاملين الذين يقضون آلاف الساعات أمام الشاشات دون مشاركة مجتمعية، واصفا ذلك بأنه تمهيد ليصبحوا ضحايا اليأس.

المصدر: نيويورك بوست