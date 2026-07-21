هدمٌ واعتقالاتٌ .. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم على الضفة

صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من عدوانهم في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، بشن اقتحامات وهدم منازل واعتقالات وتنكيل، تركزت في محافظات الخليل ورام الله وجنين، في إطار سياسة العقاب الجماعي وتهجير السكان لصالح الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل وأطلقت قنابل الغاز صوب الأهالي، قبل أن تهدم منزلاً في البلدة بعد طرد العائلة ومنعها من إخراج مقتنياتها من داخله.

وفي منطقة “خلة الحمص” جنوب يطا، استولى مستوطنون على آبار المياه وقاموا برعي أبقارهم في المنطقة، بعد تحويل ضخ المياه لتغذية البؤرة الاستيطانية المقامة هناك، في خطوة جديدة ضمن مخط السيطرة على مصادر المياه وتهجير التجمعات البدوية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واحتجزت عدداً من الشبان ونكلت بهم، فيما احتجزت شاباً آخر في منطقة دوار البادية شرق مدينة جنين بعد تفتيش المركبات في المكان.

ويأتي هذا التصعيد الميداني المتواصل ضمن عدوان شامل تشنه قوات الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، بهدف فرض وقائع استيطانية جديدة وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام