الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المناطق المستهدفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد خليلية ونور الدين أبو عون خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب محافظة جنين، كما داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، في إطار حملة مداهمات واسعة شهدتها البلدة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أحمد خليلية ونور الدين أبو عون خلال اقتحام بلدة جبع جنوب #جنين pic.twitter.com/ArhOPBi2E5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 17, 2026

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس، كما داهمت بلدة إماتين شرق محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة وداخل ساحات المستشفى.

#شاهد | قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين pic.twitter.com/uyeDkDQOK3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 17, 2026

وامتدت الاقتحامات إلى مخيم الأمعري في مدينة البيرة، حيث انتشرت قوات الاحتلال في عدد من شوارع المخيم، بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدتها مناطق أخرى في المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، بينما شهد مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال خلال عملية اقتحام للمخيم.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، ونفذت تحركات عسكرية داخل عدد من أحيائها.

وتأتي هذه الاقتحامات المتزامنة في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم واعتقال بشكل شبه يومي، تترافق في كثير من الأحيان مع مواجهات ميدانية وإجراءات عسكرية مشددة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام