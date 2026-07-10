تصعيد احتلالي واسع.. إصابات واقتحامات متزامنة في الضفة

شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، موجة جديدة من الاقتحامات العسكرية الشاملة والاعتداءات الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخللتها مواجهات عنيفة أدت إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وتأتي هذه التحركات الميدانية المتصاعدة في سياق سياسة العقاب الجماعي وتضييق الخناق اليومي، وسط استهداف مباشر للمدنيين وتعمّد واضح لعرقلة عمل الطواقم الطبية والإنسانية لمنعها من تقديم الإغاثة للمصابين في المناطق المستهدفة.

واستهلت قوات الاحتلال توغلاتها في أقصى شمال الضفة الغربية، وتحديداً في محافظة طولكرم، حيث اقتحمت الآليات العسكرية بلدة علار شمالاً وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، بالتزامن مع اقتحام آخر استهدف بلدة عنبتا شرق المدينة لتسيير الدوريات واستفزاز الأهالي.

وشهد مخيم نور شمس في طولكرم توتراً ميدانياً شديداً عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة عشوائية باتجاه منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من جهة حاجز دير شرف الغربي، متجهة مباشرة صوب حارة الحبلة في قلب البلدة القديمة، حيث نفذ الجنود عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق.

وتمركزت أعنف المواجهات الميدانية في وسط الضفة الغربية، حيث شهدت أطراف قرية المغير الواقعة شمال شرق محافظة رام الله والبيرة اقتحاماً عنيفاً أطلق خلاله جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة غير مسبوقة.

وأصيب ستة مواطنين في قرية المغير، من بينهم ثلاثة بالرصاص الحي جرى نقلهم بصعوبة إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفي انتهاك صارخ للمواثيق الإنسانية، احتجزت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصادرت مفاتيح مركباتهم لمنعهم من تقديم الرعاية الطبية للمصابين داخل أحد المنازل.

وتزامن ذلك مع اقتحام آخر نفذته آليات الاحتلال لمدينة البيرة المجاورة لتنفيذ عمليات تمشيط مماثلة.

ولم تكن القدس المحتلة بمنأى عن هذا المشهد المتصاعد، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما الواقعة شمال المدينة المقدسة وسيرت آلياتها في شوارعها، وعمد الجنود إلى مداهمة أحد المنازل السكنية والعبث بمحتوياته وتخريبها بشكل متعمد، مما ألحق خسائر مادية فادحة في ممتلكات المواطنين الأمنين داخل منازلهم.

وواصلت قوات الاحتلال سياستها القمعية باقتحام مخيم الدهيشة الواقع في محافظة بيت لحم، حيث داهم الجنود منزلاً سكنياً وقاموا بتفتيشه بدقة والعبث بأثاثه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام