الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واسعة في الضفة.. اعتقالات ومداهمات واعتداءات للمستوطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

#شاهد| الاحتلال يداهم مخيم عسكر القديم شرق نابلس. pic.twitter.com/zvz2VTlq9A — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2026

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، كما داهمت بلدة المزرعة الشرقية شرق المدينة، في حين اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، بلدة دير جرير شمال شرق رام الله.

أما في محافظة نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر حاجزي دير شرف والطور، وداهمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عوني الشخشير عقب مداهمة منزله في إسكان الكهرباء غرب نابلس، كما اعتقلت الشاب إبراهيم الفينو خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طوباس، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المحافظة واقتحمت أحد المنازل فيها، قبل أن تقتحم مدينة طوباس وتنفذ مداهمة لمنزل آخر، بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة جنوب المحافظة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا لبلدة عزبة سلمان جنوب المحافظة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي محافظة الخليل، أطلق جيش الاحتلال قنابل مضيئة في سماء منطقة جبل طاروسا غرب بلدة دورا جنوب المحافظة.

وفي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا لبلدة عزبة سلمان جنوب المحافظة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي محافظة الخليل، أطلق جيش الاحتلال قنابل مضيئة في سماء منطقة جبل طاروسا غرب بلدة دورا جنوب المحافظة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين من خلال التجول بين منازلهم في قرية المنيا جنوب شرق المحافظة وإثارة أعمال عربدة.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب المدينة، وأغلقت عددًا من الطرق، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام