تحريض “إسرائيلي” لتدمير قرى الضفة.. دعوات لتكرار سيناريو بيت حانون وجباليا ورفح

تشهد الأوساط الإسرائيلية، ولا سيما صفحات المستوطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حملة تحريض واسعة تدعو إلى تسوية القرى الفلسطينية في الضفة الغربية بالأرض، على غرار ما تعرضت له مناطق بيت حانون وجباليا ورفح في قطاع غزة، في تصعيد غير مسبوق لخطاب الكراهية والإرهاب والإبادة والدعوات إلى العقاب الجماعي.

وتزامنت هذه الحملة مع تصريحات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعا فيها إلى أن “يُفعل بمدن وقرى الضفة الغربية كما جرى في بيت حانون”، فيما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال بتوسيع عملياته ضد القرى الفلسطينية، واستهداف كل قرية يخرج منها منفذو العمليات والبلدات المحيطة بها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “ستعمل بقوة ضد الإرهابيين ومن يرسلهم”، مؤكداً أنها “لن تسمح للإرهاب بالظهور مجدداً في الضفة الغربية”.

تأتي موجة التحريض عقب الهجوم الذي شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على بلدة تل جنوب غرب نابلس، والذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، في حين قُتل مستوطن وأصيب آخرون خلال المواجهات، وسط تصاعد الدعوات داخل الكيان لتوسيع العمليات العسكرية وفرض سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: شهاب