الاحتلال يصعّد اقتحاماته بالضفة.. إصابة واعتقالات ومحاصرة منزل بجنين

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اقتحاماتها لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، ونفذت حملات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، تخللها إطلاق نار أسفر عن إصابة شاب، إلى جانب محاصرة منزل في مدينة جنين.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طوباس مدعومة بتعزيزات عسكرية، ونفذت عمليات دهم واسعة استهدفت عدداً كبيراً من منازل المواطنين، قبل أن تنسحب بعد ساعات من الاقتحام.

وأصابت قوات الاحتلال شاباً بالرصاص، واعتقلت شابين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقواتها في أحياء المخيم.

#شاهد | لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير المحرر "همام أبو حيط" عقب مداهمة منزله في بلدة بيت فوريك شرق #نابلس pic.twitter.com/s6MhtFlic6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 24, 2026

كما حاصرت قوة إسرائيلية خاصة منزلاً في حي حرش السعادة بمدينة جنين، بالتزامن مع اقتحام حي السويطات، وداهمت أحد المنازل، وسط استمرار انتشار قوات الاحتلال في المدينة.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت الأسير المحرر همام أبو حيط عقب مداهمة منزله.

#متابعة | مصادر محلية: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها المتواصل لبلدة بيت فوريك شرق نابلس pic.twitter.com/bCggAz23uQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 24, 2026

وفي السياق ذاته، امتدت الاقتحامات إلى قرية سالم شرق نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال منزلين، واعتقلت الأسير المحرر أنس عاكف اشتية قبل ساعات من موعد زفافه، بعد اقتحام منزله.

وشملت الاقتحامات أيضاً مدينة سلفيت، ومخيم الأمعري في مدينة البيرة، وبلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما داهمت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

يذكر أنّ هذه الاقتحامات تأتي في إطار التصعيد المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، والمترافق مع حملات دهم واعتقال واستهداف للمواطنين، وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام