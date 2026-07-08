حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، موجة جديدة من الاقتحامات الواسعة والمداهمات الليلية الشرسة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخللتها مواجهات عنيفة في عدة محاور وحملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين وعائلات الشهداء.

وتأتي هذه التحركات الميدانية المتصاعدة بالتزامن مع اعتداءات متواصلة وتخريب متعمد من المستوطنين يستهدف البنية التحتية ومصادر المياه، في إطار سياسة تضييق الخناق اليومي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين في مختلف المدن والبلدات والمخيمات.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما الواقعة شمال المدينة وسيرت آلياتها في أحيائها، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط مخيم قلنديا، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت بكثافة، وعمد الجيش إلى إقامة حاجز عسكري طيار أمام حركة المركبات لعرقلة تنقل المواطنين وتدقيق هوياتهم.

وامتدت هذه الاقتحامات لتطال مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، حيث داهمت قوات الاحتلال المنازل السكنية وعاثت فيها فساداً وتخريباً، إلى جانب اقتحام بناية سكنية أخرى في شارع القدس بالمدينة.

وفي الخليل، شهدت المنطقة الجنوبية اقتحاماً استهدف منطقة قيزون في المدينة لتنفيذ عمليات تمشيط وتفتيش.

أما في شمال الضفة الغربية، فقد تركزت عمليات الاحتلال في محافظتي جنين وقلقيلية؛ ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد نور الدين فياض عقب مداهمة منزله في منطقة واد برقين غرب المدينة.

وتزامن ذلك مع اقتحام قرية عابا شرقاً ومداهمة المنازل وسط إطلاق كثيف لقنابل الإنارة في سماء المنطقة للكشف عن أي تحركات للشبان.

وفي قلقيلية، اقتحمت الآليات العسكرية المدينة من مدخلها الشرقي متجهة نحو حي النقار حيث أطلقت قنابل الصوت وداهمت المنازل واعتقلت المواطن خالد شوباش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسان محيسن بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية الفندق الواقعة إلى الشرق من المحافظة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز دير شرف العسكري متجهة صوب محيط مخيم العين في المنطقة الغربية، بالتوازي مع اقتحام بلدة عقربا جنوباً لتفتيش المنازل واستفزاز السكان وتخريب ممتلكاتهم.

وفي سياق متصل بجرائم المستوطنين وحربهم الاقتصادية والخدماتية ضد الفلسطينيين، أقدمت مجموعات من المستوطنين على اقتلاع أعمدة الكهرباء في منطقة نبع رأس العين الواقعة غربي بلدة قصرة جنوب نابلس، في محاولة واضحة لتدمير شبكات الخدمات الأساسية وحرمان المزارعين والأهالي من المياه والكهرباء لدفعهم إلى ترك أراضيهم.

وتأتي هذه السلسلة المتواصلة من الانتهاكات والاقتحامات الليلية لتؤكد على إصرار سلطات الاحتلال والمستوطنين على مواصلة سياسة التهجير والتضييق اليومي على الشعب الفلسطيني في كافة أراضيه. ورغم تصاعد وتيرة الاعتقالات والمداهمات، يواصل الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم ومقاومتهم لكافة أشكال التهويد والاستيطان، وسط مناشدات مستمرة ومجردة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الخدمية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام