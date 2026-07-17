القيادة المركزية الأميركية تتبنى العدوان وتزعم استهداف عشرات المواقع في إيران

في ظل التصعيد المستمر بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء جولة جديدة من الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، زاعمةً إصابة عشرات الأهداف العسكرية ومنشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ المرحلة الثانية عشرة من عملية “الصاعقة”، مستهدفاً بطائرات “آرش” المسيّرة مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأميركي في الكويت، إضافة إلى مواقع للمروحيات وطائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة الصخير بالبحرين، مؤكداً مواصلة الرد على الاعتداءات الأميركية.

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ هجوم استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأميركية في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، مشيراً إلى تدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات العسكرية وسقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية.

ولمتابعة آخر التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بهذا التصعيد، ينضم إلينا من طهران مراسلنا وسام أسد.