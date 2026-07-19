مليشيات المستوطنين تحرق مسجدًا جنوب الخليل.. واعتداءات واسعة في الضفة

في تصعيد خطير، أقدمت مليشيات المستوطنين خلال الساعات الماضية على إحراق مسجد في قرية “التوانة” بمسافر يطا جنوب الخليل، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة طالت منازل وأراضي المواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ووثقت مقاطع مصورة لحظة إضرام المستوطنين النيران في مسجد القرية خلال هجومهم على “التوانة”، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات على المقدسات ودور العبادة.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي لـ”وفا”، بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية “حافات ماعون” اقتحموا القرية، وأشعلوا النار في منزلين للمواطنين كمال موسى ربعي، ومحمود سلمان ربعي، إضافة إلى مسجد “التوانة”، مستخدمين مواد سريعة الاشتعال، ما تسبب باندلاع النيران في أجزاء واسعة في الممتلكات، وذلك وسط حماية ورفتها قوات الاحتلال لهم.

وأضاف، أن المستوطنين عمدوا أيضا إلى تكسير وتخريب ممتلكات المواطنين، بما في ذلك مركبة.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أن إحراق بيت من بيوت الله يمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وجاء في بيان الوزارة: “إن إقدام عصابات المستعمرين على إحراق مسجد “التوانة” هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.”

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتبعاتها الخطيرة، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم الاستعمار يغذي هذه الاعتداءات ويشجعها.

وفي الخليل أيضاً، عربد مستوطنون في “حي الجلاطية” شرق بلدة إذنا غرب المدينة، واعتقل جيش الاحتلال شاباً من المنطقة.

وفي رام الله، اقتحم مستوطنون تجمع “أبو فزاع” قرب قرية “الطيبة” شرق المدينة، وواصلوا استفزاز الأهالي في المنطقة الشرقية لقرية رمون.

كما أشعل مستوطنون النيران في أراضي الفلسطينيين بمنطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وفي نابلس، أصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة “الظهرة” في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بيتا، واعتدوا على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين برضوض.

كما رشق مستوطنون مركبتين فلسطينيتين بالحجارة عند مدخل قرية برقة شمال غرب المدينة.

وفي سياق متصل، قطع مستوطنون الكهرباء عن عائلة فلسطينية محاصرة في أطراف قرية جالود جنوب نابلس.

يذكر ان المستوطنين نفذوا، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما مجموعه 3488 اعتداء، اسفرت عن استشهاد 17 مواطنا، وإقامة 42 بؤرة استعمارية، والاستيلاء على 4379 دونما من أراضي المواطنين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام