حريق غابات يلتهم 13 ألف هكتار شمال مدريد ويجبر مئات السكان على الإجلاء

أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، أن حريقًا اندلع الخميس الماضي على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة مدريد، أتى على 13 ألف هكتار من الأراضي، متسببًا في إجلاء مئات السكان، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران.

وأفادت خدمة الإطفاء في إقليم قشتالة بوسط إسبانيا بأن الحريق الحرجي اندلع في بلدة لا مييرلا التابعة لمنطقة غوادالاخارا، مشيرة إلى أنه أتى على 13 ألف هكتار، وأثر على أكثر من 700 شخص.

ويشارك في عمليات مكافحة الحريق مئات من عناصر الإطفاء، بدعم من مروحيات تعمل على احتواء النيران ومنع امتدادها.

ولم يسفر الحريق، الذي اندلع في المنطقة الجبلية والغابية التابعة لغوادالاخارا، ولا سيما متنزه سييرا نورتي الطبيعي الذي يضم أنواعًا مهددة بالانقراض من النسور والذئاب والفراشات، عن تسجيل أي ضحايا حتى الآن.

ويأتي هذا الحريق بعد اندلاع حريق آخر، الأربعاء الماضي، بالقرب من مدينة سرقسطة شمال شرقي إسبانيا، في وقت تستعد فيه البلاد لموجة حر جديدة اعتبارًا من الثلاثاء، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وكانت إسبانيا قد شهدت، في الآونة الأخيرة، أحد أكثر حرائق الغابات فتكًا في تاريخها الحديث، بعدما اندلع حريق في إقليم الأندلس، جنوب البلاد، في 9 يوليو، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا والتهم نحو 7 آلاف هكتار.

ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يؤدي إلى زيادة مدة موجات الحر وشدتها وتكرارها، ما يتسبب في جفاف الغطاء النباتي وارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات وانتشارها.

المصدر: أ.ف.ب.