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   4 صفر 1448   
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    وصول 5 جرحى أحدهم في حالة خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لخيمة في منطقة المواصي قرب كلية الرباط بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

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