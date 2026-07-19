وصول 5 جرحى أحدهم في حالة خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لخيمة في منطقة المواصي قرب كلية الرباط بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة