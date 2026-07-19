تطورات متسارعة في الكيان المحتل عقب إطلاق رشقة صاروخية إيرانية باتجاه منطقة العقبة، تزامنًا مع تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات. للوقوف على آخر المستجدات، ينضم إلينا مراسلنا ديب حوراني