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   6 صفر 1448   
   بيروت 16:45
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      وزير الداخلية الايراني إسكندر مؤمني التقى في إسلام آباد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير

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