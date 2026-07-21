وزير الداخلية الايراني: زيارتنا الى اسلام آباد تهدف إلى متابعة الاتفاقيات المشتركة وتطوير العلاقات

صرّح وزير الداخلية الايراني اسكندر مؤمني لدى وصوله إلى إسلام آباد بأنّ الهدف من الزيارة هو متابعة الاتفاقيات المشتركة وتطوير العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان.

ولدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، مساء الاثنين، قال مومني ردًا على سؤال لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا): “إنّ الغرض من هذه الزيارة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والنفط والجهاد والزراعة والطرق والتنمية الحضرية، هو تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التي تمّ الاتفاق عليها”.

وأضاف: “ان حجم التبادل التجاري المشترك البالغ نحو ثلاثة مليارات دولار، قد اتفقنا على رفعه مبدئيًا إلى عشرة مليارات دولار”.

وقال وزير الداخلية: “فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري، ينبغي نقل ما لا يقل عن ألفي شاحنة أو حاوية يوميًا عبر حدود إيران وباكستان. حاليًا، يتم تحقيق حوالي 20% من ذلك، ويجب توفير التسهيلات اللازمة على جانبي الحدود، وهو أحد المواضيع التي ستناقش مع مسؤولي الحكومة الباكستانية”.

وأضاف “بالطبع، تُعدّ التطورات الإقليمية أيضًا من بين المواضيع التي ستُناقش خلال هذه الزيارة”.

وصرح قائلًا: “إن التركيز الذي جرى خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى باكستان قبل نحو شهر، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات تلك الزيارة، مدرجان أيضًا على جدول أعمال الزيارة الحالية إلى إسلام آباد”.

المصدر: موقع المنار + وكالة ارنا