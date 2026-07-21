البنتاغون يعلن إصابة 100 عسكري أميركي في الهجمات الإيرانية الأخيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل، إصابة نحو 100 عسكري أميركي خلال هجمات قالت واشنطن إن إيران نفذتها ضد قواعد أميركية في المنطقة منذ 7 تموز/يوليو الجاري.

وقال بارنيل، في بيان، إن غالبية الإصابات كانت طفيفة، مشيراً إلى أن معظم العسكريين المصابين عادوا إلى الخدمة، وفق تعبيره.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق تسجيل إصابات إضافية في صفوف القوات الأميركية، ليرتفع عدد العسكريين الذين تعرضوا للإصابة خلال المواجهات مع إيران، بحسب بياناته، إلى 427 مصاباً.

وفي السياق، أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن القوات الإيرانية استهدفت مواقع وقوات أميركية في كل من البحرين والكويت وقطر والأردن خلال الهجمات الأخيرة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط تقارير وتحليلات تشير إلى وجود تفاوت بين الأرقام المعلنة والخسائر الفعلية، في وقت تؤكد فيه الجهات الأميركية أنها تعلن البيانات الرسمية المتعلقة بالإصابات والخسائر.

المصدر: البنتاغون