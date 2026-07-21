مباحثات سعودية تركية حول تطورات المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حيث تناول الجانبان انعكاسات التطورات الراهنة على أمن المنطقة، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالات هاتفية مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والبحريني عبد اللطيف الزياني، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوترات.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصاعد الأزمات في المنطقة، لا سيما استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، إلى جانب المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة الأناضول