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   6 صفر 1448   
   بيروت 10:34
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    بالفيديو | الجيش الإيراني يبث مشاهد من عمليات استهداف ثلاث قواعد أمريكية هامة في الكويت بطائرات مسيرة مدمرة

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