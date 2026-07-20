الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 22:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر تدمير داخل قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية

      بالفيديو | مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر تدمير داخل قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية

      العلاقات العامة لحرس الثورة الايرانية: رصد وإسقاط صاروخ أمريكي من طراز كروز فوق رودبار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران ليلة أمس

      العلاقات العامة لحرس الثورة الايرانية: رصد وإسقاط صاروخ أمريكي من طراز كروز فوق رودبار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران ليلة أمس

      بالصورة | الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكي معادٍ

      بالصورة | الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكي معادٍ