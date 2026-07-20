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   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
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    حزب الله: هذا الانتخاب رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية بأن حركة حماس ما زالت حاضرة قوية وموحدة وستبقى ماضية في مسيرتها

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