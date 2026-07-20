حزب الله: هذا الانتخاب رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية بأن حركة حماس ما زالت حاضرة قوية وموحدة وستبقى ماضية في مسيرتها