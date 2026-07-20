الرئيس اليمني: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبن

أكد المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن سلوك السعودية خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار الشعب اليمني أثبت أن لا نية لديه في إحلال السلام أبداً.

وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، ” لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم، بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية”.

كما أكد أنه ليس من حق أحد في هذه الدنيا “أن يشرعن حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني”. وأشار إلى أن أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن تصاغ بصيغة واحدة ومن غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن.

وأضاف الرئيس المشاط أن “على من يتبنى هذه الإدانات أن يطلب من نظام آل سعود وضع الإجراءات التي على اليمن على بلده”.

المصدر: المسيرة نت