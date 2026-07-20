الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    محافظة مركزي الإيرانية: عدوان أميركي يستهدف مصنعا بالقرب من مدينة خمين دون وقوع خسائر بشرية

      مواضيع ذات صلة

      آخر المعطيات حول المفاوضات الإيرانية – الأميركية مع مراسلنا محمد حسن قاسم من طهران

      آخر المعطيات حول المفاوضات الإيرانية – الأميركية مع مراسلنا محمد حسن قاسم من طهران

      قراءة في مسار ما بعد التفاوض المباشر مع العدو مع مراسلتنا منى طحيني

      قراءة في مسار ما بعد التفاوض المباشر مع العدو مع مراسلتنا منى طحيني

      قيادة الجيش شيعت وأهالي فرون الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل

      قيادة الجيش شيعت وأهالي فرون الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل