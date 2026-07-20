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وزير الداخلية الإيراني وصل إلى إسلام آباد بدعوة من نظيره الباكستاني في زيارة لتعزيز التعاون الثنائي
20-07-2026 18:54 مساءً
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