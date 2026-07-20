وسائل اعلام إيرانية: فعالية شعبية لسكان هرمزكان جنوب إيران حيث شكلوا سلسلة بشرية على الشريط الساحلي للمحافظة للتعبير عن استعدادهم للدفاع عن مضيق هرمز