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   5 صفر 1448   
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    حرس الثورة الإسلامية: نعاهد بأن نظل على الدوام حراسًا لأمن هذا الشعب واستقلاله ولن نربط مستقبل هذه الأرض أبدًا بوعود عدوٍّ قاتلٍ للأطفال حافلٍ سجله بنكث العهود

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