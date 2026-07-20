القوات اليمنية تؤكد جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات وتقول ان أيّ حماقة يُقدمُ عليها النظام السعوديّ من خلال التصعيد الشامل ستواجه بتصعيدٍ شامل وقاسٍ