السيد فيصل شكر: عهدنا مع الشهداء والمقاومة مستمر مهما بلغت التضحيات

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر التمسك بخيار المقاومة ومواصلة السير على نهج الشهداء، مشدداً على أن التضحيات لن تثني أبناء المقاومة عن مواصلة طريقهم.

كلام شكر جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في بلدة نبحا البقاعية لمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد الشهيد علي زين العابدين أسعد أمهز، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وحزبية وبلدية واختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من أهالي البلدة والجوار.

وتخلل الاحتفال كلمات وعرض ريبورتاج استذكر سيرة الشهيد وتضحياته، مؤكداً الوفاء لدماء الشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

وفي كلمته، جدّد شكر العهد مع قيادة المقاومة، مؤكداً الثبات على النهج الذي رسمه الشهداء، وقال إن أبناء المقاومة سيبقون متمسكين بخيار المواجهة مهما بلغت التضحيات.

وأضاف أن مسيرة المقاومة مستمرة بعزم وإرادة، مستلهمةً قيمها من نهج أهل البيت عليهم السلام، ومؤكداً أن دماء الشهداء ستبقى مصدر قوة وصمود في مواجهة التحديات.

كما توجّه إلى عوائل الشهداء بالتأكيد على الوفاء لتضحيات أبنائهم، مشدداً على أن عهد المقاومة مع الشهداء سيبقى قائماً وأن مسيرتهم ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.