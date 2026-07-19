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   4 صفر 1448   
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    مسؤول بمحافظة خوزستان: عدوان أمريكي استهدف قبل قليل مناطق خارج مدينة آبادان جنوب غربي إيران

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