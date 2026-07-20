قوات الاحتلال تعتقل شخصاً وتقصف محيط “صيدا الجولان” في القنيطرة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، عدة عمليات توغل ميداني وقصف مدفعي في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، وسط إجراءات شملت نصب حواجز تفتيش واعتقال مدنيين.

توغلات عسكرية

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن قوة تابعة لجيش الاحتلال، مؤلفة من 7 آليات عسكرية، توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار؛ حيث توجهت 5 آليات منها نحو قرية الرزانية، في حين تمركزت آليتان غرب قرية صيدا الجولان.

وذكرت “سوريا الآن” أن قوات الاحتلال التي توغلت في محيط قرية صيدا الجولان عمدت إلى نصب حاجز مؤقت شرعت من خلاله في تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم، واحتجزت شابا على حاجز بين قريتي صيدا الجولان والرزانية في جنوب القنيطرة.

استهداف مدفعي

وذكرت “سانا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، مساء أمس الأحد، محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بـ 4 قذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة، دون تسجيل إصابات بشرية.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” أن قصفا مماثلا استهدف تل الأحمر الشرقي بقذيفتين مدفعيتين، أطلقتهما القوات الإسرائيلية من نقطة تمركزها في تل الأحمر الغربي الواقع بريف القنيطرة الجنوبي، دون معلومات عن إصابات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية ضمن سلسلة توغلات متصاعدة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة والجولان المحتل، والتي بدأت عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت العدو قد اعتبر آنذاك أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 قد انتهت، ودفعت بجيشها للتمركز داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية، والتي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967.

المصدر: وسائل إعلام سورية