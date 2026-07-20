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   5 صفر 1448   
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    لبنان

    الحجار بحث مع مفوضية اللاجئين في الحاجات الإنسانية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي وتطورات خطة عودة النازحين السوريين

      استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، يرافقها المسؤول الأعلى في قسم الارتباط في المنظمة شكرالله أبوجوده.

      وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة، والحاجات الإنسانية الناجمة عن العدوان الأخير على لبنان، إضافة إلى أوضاع النازحين وسبل الاستجابة للتحديات الإنسانية الراهنة.

      كما تم التطرق إلى تطورات خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث شدد الوزير الحجار على “أهمية تبادل البيانات الخاصة بهم بما يضمن تطابقها مع تلك الموجودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني”.

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