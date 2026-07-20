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   5 صفر 1448   
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    السيد فيصل شكر: لبنان عصيّ على الفتنة.. وكل المراهنين على الانقسام سيسقطون

    أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن لبنان عصيّ على الفتنة، مشدداً على أن كل المحاولات الرامية إلى خلق انقسام داخلي ستفشل، في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني احتلال الأراضي اللبنانية.

    وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله في ذكرى أربعين الشهيد علي راضي مشيك، في مجمع الإمام الباقر (ع) في الزعارير – بيت مشيك، أشار شكر إلى أن “الوجوه في لبنان باتت مكشوفة، ولم يعد هناك ما هو مستور”، لافتاً إلى ما وصفه بمحاولات مهادنة العدو الصهيوني والسعي إلى التطبيع معه.

    وأكد شكر أن هذه الرهانات ستسقط، معتبراً أن “الحق سينتصر في نهاية المطاف”، ومشدداً على التمسك بخيار مواجهة الاحتلال والدفاع عن سيادة لبنان.

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