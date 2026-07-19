شهيدان بنيران الاحتلال شرقي غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات الاحتلال بمختلف أرجاء قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بوصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي، صباح اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليل.

والليلة الماضية أفاد مصدر محلي بارتقاء المواطنة رضا أبو عصروإصابة آخرين منهم زوجها جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

كما أصيب مواطنون فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، كما شنت غارة على شمالي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1156 شهيدا، إضافة إلى 3703 مصابا، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,281 شهداء و173,811 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام