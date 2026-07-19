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   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 16:47
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    اخر المستجدات في قطاع غزة نتابعها مع مدير مكتبنا في القطاع عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

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