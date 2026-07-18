السبت   
   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 12:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    اللجان المختصة في ايران تبدأ ترميم الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان الأميركي

    تواصل اللجان المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمال ترميم الطرق والجسور التي تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الأميركية على مناطق جنوب البلاد، ولا سيما الجسور الرابطة بين ميناء بندر عباس وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أفاد به مراسل المنار.

    وأوضح مراسلنا أن أعمال الترميم شملت حتى الآن ثلاثة جسور رئيسية، هي الطرق الرابطة بين بندر عباس ومحافظة سيرجان، وبين بندر عباس والميناء، إضافة إلى طريق بندر عباس وداران، مشيرة إلى أن اللجان باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى لإعادة تأهيل هذه النقاط.

    المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران وسام أسد.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    بالفيديو | مشاهد توثق استئناف حركة المرور على طريق بندر عباس

    بالفيديو | مشاهد توثق استئناف حركة المرور على طريق بندر عباس

    الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن وتدمير مقاتلات وطائرات

    الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن وتدمير مقاتلات وطائرات

    بالفيديو | الدفاعات الأمريكية فشلت في صد الصواريخ الإيرانية تجاه قاعدة موقف السلطي في الاردن

    بالفيديو | الدفاعات الأمريكية فشلت في صد الصواريخ الإيرانية تجاه قاعدة موقف السلطي في الاردن