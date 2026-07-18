اللجان المختصة في ايران تبدأ ترميم الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان الأميركي

تواصل اللجان المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمال ترميم الطرق والجسور التي تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الأميركية على مناطق جنوب البلاد، ولا سيما الجسور الرابطة بين ميناء بندر عباس وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أفاد به مراسل المنار.

وأوضح مراسلنا أن أعمال الترميم شملت حتى الآن ثلاثة جسور رئيسية، هي الطرق الرابطة بين بندر عباس ومحافظة سيرجان، وبين بندر عباس والميناء، إضافة إلى طريق بندر عباس وداران، مشيرة إلى أن اللجان باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى لإعادة تأهيل هذه النقاط.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران وسام أسد.

المصدر: موقع المنار