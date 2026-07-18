الحرس الثوري: على مُلّاك السفن شأنهم شأن قادة بعض دول الخليج ألّا ينخدعوا بالدعم الوهمي الذي يقدمه الجيش الأميركي

اعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية في بيان انه “خلال الساعات الماضية، حاولت أربع سفنٍ مخالفة، بدعمٍ من الجيش الأميركي الإرهابي، عبورَ مضيق هرمز، إلا أنه في عمليةٍ مشتركة استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة، جرى إيقافُ السفن الأربع في مواقعها”.

واكدت القوة البحرية في بيانها أنه “على مُلّاك السفن، شأنهم شأن قادة بعض دول الخليج الجنوبية، ألّا ينخدعوا بالدعم الوهمي الذي يقدمه الجيش الأميركي الإرهابي، وأن يأخذوا بعين الاعتبار تحذيرات وإعلانات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري”.

المصدر: موقع المنار