الحرس الثوري: انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز

اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان انه “قبل ساعة انفجرت ناقلتا نفط واندلعت فيهما حرائق واسعة، إثر محاولتهما عبور مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.”

وشدد البيان على انه وبكل حزم “مضيق هرمز بات شديد الخطورة ومغلقًا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي، ولن يكون بالإمكان تصدير الأسمدة الكيماوية أو حتى قطرة واحدة من النفط والغاز عبر هذه المنطقة ما لم تتوقف الاعتداءات الأمريكية”.

واضاف نهيب “بجميع السفن والقطع البحرية، حرصًا على ممتلكاتها، والأهم من ذلك على أرواح طواقمها، ألا تنخدع، وأن تتجنب الدخول إلى المسار المزروع بالألغام”.

هذا نص البيان:

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية :

بسم الله قاصم الجبارين

﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾

يا شعب إيران الإسلامي البطل والواعي؛ إن حضوركم في الساحات وملاحمكم الجماهيرية، وكما قال قائد الأمة الشهيد، هو وقود صواريخ مقاتلي الإسلام، وإن دعاءكم هو الضامن لانتصاراتهم الباهرة.

قبل ساعة، انفجرت ناقلتا نفط واندلعت فيهما حرائق واسعة، إثر محاولتهما عبور مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

تعلن القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بكل حزم أن مضيق هرمز بات شديد الخطورة ومغلقًا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي، ولن يكون بالإمكان تصدير الأسمدة الكيماوية أو حتى قطرة واحدة من النفط والغاز عبر هذه المنطقة ما لم تتوقف الاعتداءات الأمريكية.

وتهيب بجميع السفن والقطع البحرية، حرصًا على ممتلكاتها، والأهم من ذلك على أرواح طواقمها، ألا تنخدع، وأن تتجنب الدخول إلى المسار المزروع بالألغام.

﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾

المصدر: موقع المنار