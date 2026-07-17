الحرس الثوري: دمرنا مجموعة طائرات مسيّرة أميركية ومركزا رئيسيا للذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري في البحرين

اعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران انه دمر في الموجة 17 من عملية “نصر 2” مجموعة طائرات مسيّرة أمريكية في البحرين.

واضاف: دمرنا مركزا رئيسيا للذكاء الاصطناعي في البحرين والذي كان يستخدمه العدو الأمريكي في جرائم الحرب.



واعلن حرس الثورة الإسلامية انه إذا دمر العدو الجسور والبنية التحتية للنقل فسندمر الأصول الصناعية والتكنولوجية التي يمتلكها في المنطقة.



واستهدف الجيش الايراني اليوم سفينة حربية اميركية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز في المرحلة 13 من عمليات “الصاعقة”.



وكان الحرس الثوري اعلن اليوم تدمير نظام رادار بعيد المدى وعدة طائرات استراتيجية أمريكية للتزود بالوقود في قطر.